Первомайский райсуд постановил 21 января устранить нарушения со стороны Военной прокуратуры по отношению к экс-сотруднику Нацакадемии наук Жоомарту Карабаеву. Об этом в соцсетях сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

По ее словам, судья рассмотрел жалобу на бездействие следователя Военной прокуратуры, который должен расследовать факт жестокого обращения сотрудника ГКНБ по отношению к Карабаеву.

В сентябре 2024 года Карабаев написал письмо из СИЗО, в котором заявил об угрозах, поступивших от следователя ГКНБ Азата Султаналиева. По его словам, сотрудник спецслужбы «угрожал ему в здании ГКНБ, когда тот был без адвокатов».

В октябре стало известно о том, что Военная прокуратура начала проверять жалобы Карабаева. Однако правозащитница Абдирасулова пожаловалась на то, что надзорный орган затягивает психолого- психиатрическую экспертизу.

Карабаева обвиняют по статье о призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам, а равно призывам к насилию над гражданами (части 3 статьи 278 УК КР).

Адвокаты Карабаева уверены, что причиной уголовного преследования их подзащитного стал его отказ писать судебные экспертизы под диктовку силовиков и критика в адрес бывших коллег, которые согласились это делать.

Карабаев находился под стражей с июля 2024 года, но в конце октября суд отпустил его под подписку о невыезде.

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