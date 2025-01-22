В соцсетях распространилось рекламное объявление о сдаче в аренду однокомнатной квартиры по адресу Скрябина, 45 в Бишкеке. Ранее по этому же адресу завершилось строительство госипотечного жилья.

В объявлении говорилось, что жилье сдается арендаторам за 35 тысяч сомов, не считая депозита еще в 30 тысяч. Позже публикацию удалили.

Глава Управделами президента Каныбек Туманбаев заявил, что сдавать квартиру от Госипотечной компании — незаконно.

«Мы автоматически возвращаем квартиру государству и передаем ее следующему в очереди [на ипотеку]»,

— предупредил он.

Туманбаев добавил, что в прошлом году государство предоставило на ипотечной основе 1059 квартир, и ни у одного владельца не было права сдавать свою.

В самой ГИК говорят, что владелец квартиры вправе свободно распоряжаться квартирой только после того, как оплатит полную стоимость жилья и оформит все документы.

«Никто не может сдавать в аренду ипотечные квартиры. Мы активно работаем в этом направлении и в ближайшее время введем четкие правила по всем вопросам»,

— отметили там.

В ГИК напомнили, что предоставляют квартиры гражданам, не имеющим собственного жилья. Компания также использует механизм долевого участия, когда квартиру можно получить при оплате 50% от ее стоимости.

С 2021 года ГИК самостоятельно занимается строительством жилья, тогда как ранее компания только выдавала кредиты на покупку готовых квартир.

16 декабря 2024 года президент передал ключи от новых квартир 549 семьям. По его словам, в очереди на получение жилья от ГИК стоит еще более 40 тысяч кыргызстанцев.

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