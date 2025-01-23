Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил, что накануне вечером 10-я служба МВД по борьбе с экстремизмом задержала его сопартийца Эрмека Эрматова.

По его словам, ему и близким политика неизвестно, где находится Эрматов.

«Сейчас 5 утра, и мы вместе с командой адвокатов продолжаем поиски, чтобы установить, куда его доставили […] За ночь мы посетили несколько раз ГУВД и РУВД. Однако нам не говорят, где он находится, и вводят в заблуждение, как было при задержании Темирлана Султанбекова»,

— рассказал он.

Сам же Атамбаев накануне был на допросе в ГУВД Бишкека вместе со своей матерью Раисой Атамбаевой.

По данным Kaktus.media, их допросили по делу о подкупе голосов избирателей. После этого оба подписали расписку о неразглашении.

«Допускаю, что мой допрос был организован с целью не дать мне возможности найти и защитить нашего однопартийца […] Эрмек Эрматов — отец троих несовершеннолетних детей, его семья переживает и волнуется за него»,

— подчеркнул он.

В милиции пока не прокомментировали информацию о задержании Эрматова и допросе Атамбаевых.

Ранее членов партии Жанну Самышеву и Анарбека Катаганова также допросили в качестве свидетелей по делу о подкупе голосов избирателей.

По этому же делу лидер партии Темирлан Султанбеков, а также его сопартийцы Ирина Карамушкина и Роза Тюрксевер находятся под стражей. В ноябре 2024-го партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш.

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