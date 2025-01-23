В столичной милиции прокомментировали заявления «социал-демократов» о том, что член партии Эрмек Эрматов 22 января был избит правоохранителями при задержании.

В ГУВД Бишкека сообщили, что у правоохранителей было постановление о неотложном обыске, на основании которого остановили машину Эрматова. По данным правоохранителей, Эрматов якобы «перевозил документы и электронные носители, содержащие компрометирующие сведения».

Однако, как утверждают в милиции, Эрматов закрылся в салоне авто, где «начал уничтожать электронные носители» после устных указаний по телефону. После этого милиционеры стали принудительно вскрывать машину.

По версии правоохранителей, после этого Эрматов попытался скрыться, но его догнали и задержали с «применением приемов самбо».

Как говорят в ГУВД, в результате обыска машины Эрматова были найдены «имеющие значение для уголовного дела документы и электронные носители», в том числе загранпаспорта на имя лидера партии Темирлана Султанбекова и его заместителя Кадырбека Атамбаева.

Также в салоне оказались измельченные документы, квитанции, чеки, ежедневник, а также сотовый телефон, ноутбук, две камеры скрытого видеонаблюдения и записывающее устройство.

Правоохранители доставили Эрматова в УВД Октябрьского района и водворили его в камеру временного задержания за неповиновение их законным требованиям и воспрепятствованию расследованию уголовного дела.

«В данное время устанавливается причастность Эрматова к другим преступлениям»,

— добавили в ГУВД Бишкека.

Сам политик тем временем сообщил, что суд отправил его под стражу на трое суток по статье о мелком хулиганстве. По его словам, заседание прошло незаконно, так как он был без адвоката.

Издание «Апрель» со ссылкой на Кадырбека Атамбаева сообщило, что он отверг обвинения в том, что давал указания уничтожить улики.

Ранее Атамбаев опубликовал видео, на котором Эрматов пожаловался на боли в левом ребре. По его словам, он подвергся избиению со стороны группы милиционеров.

Перед этим в штабе партии сообщили изданию Kaktus.media, что возле «Супары» неизвестные сотрудники правоохранительных органов остановили авто, принадлежащее Атамбаеву. По их словам, милиционеры не представились и не назвали причину остановки, но потребовали от водителя выйти из авто, пригрозив тем, что в противном случае «выбьют дверь».