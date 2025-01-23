Накануне общественная деятельница Ассоль Молдокматова сообщила в соцсетях о том, что кыргызстанку Гульзад Козубекову избил ее супруг в турецком городе Анталье.

По ее словам, сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. К пострадавшей из Кыргызстана прилетел ее брат.

Мужчина заявил, что муж сестры — гражданин Турции. Он также отметил, что ранее тот забрал ребенка его сестры.

В МИД Кыргызстана сообщили, что информация об этом инциденте поступила к ним 21 января.

По данным министерства, в тот же день при содействии Генконсульства и местных правоохранительных органов Козубековой вернули ребенка. Ранее он находился у родителей ее супруга.

По этому факту турецкая милиция задержала подозреваемого, проводятся мероприятия по возбуждению уголовного дела.

Сотрудники Генконсульства поддерживают связь с потерпевшей и адвокатами для оказания консультативно-правовой помощи.

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