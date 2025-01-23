Президент в очередном интервью госизданию «Кабар» заявил, что глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выразился неточно, рассказывая о ликвидации кримавторитета Камчы Кольбаева.

Жапаров подчеркнул, что русский язык не является родным для Ташиева, и в этой связи тот выразился неточно.

«Что касается вышеупомянутого события, то действительно, как только поступила информация, я позвонил тогдашнему генпрокурору и сказал: «Срочно выезжайте на место происшествия, тщательно осмотрите и оперативно предоставьте мне информацию»»,

— сказал глава государства.

Он отметил, что во время спецоперации по задержанию Кольбаева сотрудники спецслужб «не выходили за рамки предоставленных им полномочий и законов».

«Он отправился на место происшествия вместе с военным прокурором и соответствующими сотрудниками. Они сообщили: «Когда пытались задержать Камчы Кольбаева, с его стороны было оказано вооруженное сопротивление. Сотрудники спецслужб были вынуждены открыть ответный огонь, чтобы защитить свои жизни, в результате чего подозреваемый погиб»,

— заявил президент.

Жапаров добавил, что спецназовцы в тот день применили законы и инструкцию по борьбе с преступностью.

«Эти законы и были применены, и исполняются без какого-либо приказа. Камчыбек Кыдыршаевич, говоря об этом на русском языке, не смог полностью донести мысль. Этот закон применяется во всех странах. Если подозреваемые в преступлении оказывают вооруженное сопротивление, мы не можем подвергать риску жизни наших военных, которые борются с преступностью»,

— подчеркнул он.

16 января Ташиев, выступая на встрече с работниками вузов, заявил, что принял решение о ликвидации Кольбаева «ради государства». Однако спустя два дня глава спецслужбы сказал, что журналисты неправильно интерпретировали его слова.

Так называемый «вор в законе» Камчы Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию.

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