На заседании парламента 23 января депутаты единогласно приняли в третьем чтении законопроект, которым предлагается ужесточить наказание для обвиняемых в изнасиловании лиц с инвалидностью.

Инициаторы документа — Жылдыз Садырбаева и Марлен Маматалиев. По их словам, в последнее время не раз фиксировались случаи, когда нарушалась половая неприкосновенность людей с инвалидностью.

«Постоянное сексуализированное насилие над детьми, женщинами и людьми с инвалидностью в семье может спровоцировать физические, психические и умственные расстройства, а при их последующем помещении в закрытые учреждения они рискуют стать жертвами дальнейшего сексуального насилия и жестокости»,

— говорится в справке-обосновании.

Для защиты прав людей с инвалидностью нардепы предлагают исключить возможность избежания наказания насильниками — даже если им 60 и более лет.

«По закону мужчины 60 лет избегают наказания, так как, согласно Конституции, мужчины этого возраста, как и девушки младше 18 лет, не подвергаются пожизненному заключению»,

— пояснила ранее Садырбаева коллегам.

По мнению правозащитников, женщины с инвалидностью в Кыргызстане находятся в более уязвимом положении. В большинстве случаев они подвергаются жестокому обращению повторно и очень мало случаев сексуализированного насилия доходит до системы уголовного правосудия. Согласно данным исследования, опубликованного в середине 2023 года, от 40% до 68% девочек с инвалидностью в Кыргызстане подвергаются сексуализированному насилию до того, как им исполнится 18 лет.

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