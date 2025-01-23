Член партии «Социал-демократы» Эрмек Эрматов утверждает, что его при задержании избили сотрудники милиции. Видео с ним опубликовал на своей Фейсбук-странице его сопартиец Кадырбек Атамбаев.

По словам Атамбаева, ночью его сторонникам удалось найти Эрматова в отделении челюстно-лицевой хирургии. На кадрах видно, что на его лице и шее есть ссадины и царапины.

«Здесь [трогает ребро] беспокоит очень сильно. Толпой запинали. Ушиб в области левого бедра, не могу [ходить]»,

— пожаловался ему Эрматов.

Адвокат Айбек Турдуев потребовал от персонала больницы заполнить Стамбульский протокол для фиксации факта избиения. Однако ему сообщили, что у них нет такого протокола и посоветовали обратиться к начальству.

Атамбаев рассказал, что позже Эрматова увезли из отделения. В самой больнице его сопартийцам сообщили, что политика перевели в ЮРФУ на МРТ. Однако там его не оказалось.

Также, по словам Атамбаева, перед задержанием «подозрительные люди в масках окружили» его авто, за рулем которого находился Эрматов, и «начали взламывать» машину.

«Они не представились и отходили от него [Эрматова], когда он наводил на них видеокамеру. И вообще ему было абсолютно непонятно, зачем его пытаются задержать при проведении рейда под кодовым названием «Похищение», хотя он даже показал, что у него в салоне нет никаких людей и что он никого не везет»,

— пояснил он.

Ранее в штабе партии сообщили изданию Kaktus.media, что возле «Супары» неизвестные сотрудники правоохранительных органов остановили авто, принадлежащее Атамбаеву. По их словам, милиционеры не представились и не назвали причину остановки, но потребовали от водителя выйти из авто, пригрозив тем, что в противном случае «выбьют дверь».

Сам Атамбаев тем временем заявил, что Эрматова задержали сотрудники 10-й службы МВД по борьбе с экстремизмом.

В МВД же заверили, что предоставят информацию о задержании Эрматова позже.

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