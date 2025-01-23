Президент в очередном интервью госагентству «Кабар» заявил, что правозащитнице Азизе Абдирасуловой, покинувшей Кыргызстан, «ничего не угрожало».

По словам Садыра Жапарова, в стране соблюдаются права человека, а в случае Абдирасуловой — это всего лишь «политизация вопроса».

«В это верят только те, кто сам создает этот “шум”. Никто Азизу айым не тронет. С ней ничего не случится. Когда-нибудь она вернется и будет свободно ходить по улицам. Тогда ей самой будет стыдно перед людьми. Пусть возвращается без всякой политизации»,

— сказал он.

Жапаров добавил, что сейчас можно снять на камеру преследователей или подозрительные авто, чтобы обратиться с доказательствами в органы или опубликовать их в соцсетях для огласки.

«Мне хотелось бы, чтобы некоторые правозащитники, защищая права человека, не выходили за рамки моральных норм. У нас демократия. У меня тоже есть право открыто высказываться»,

— отметил он.

Жапаров подчеркнул, что правозащитники и журналисты могут сообщать о незаконных действиях и коррупции с доказательствами. Однако он предупредил о том, что нужно избегать «клеветы, лжи и огульных обвинений».

«Мы не должны позволять прикрываться словами о свободе слова и правах человека, с целью тайно дестабилизировать общество и призывать к беспорядкам»,

— заключил президент.

В конце декабря 2024 года правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила Радио «Азаттык», что покинула родину из-за провокационных звонков и запугиваний. По ее словам, ранее она пережила инсульт и не готова к тому, чтобы ее заключили под стражу.

Затем президент, выступая на третьем Народном Курултае, раскритиковал Абдирасулову и обвинил правозащитников в том, что они распространяют «ложную информацию» и «бездоказательно унижают честь и достоинство других».

Азиза Абдирасулова занимается правозащитной деятельностью с начала 2000-х годов. Известно, что в 2013 году она была общественным защитником Садыра Жапарова и его семьи.

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