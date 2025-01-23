Президент в очередном интервью госагентству «Кабар» заявил, что правозащитнице Азизе Абдирасуловой, покинувшей Кыргызстан, «ничего не угрожало».
По словам Садыра Жапарова, в стране соблюдаются права человека, а в случае Абдирасуловой — это всего лишь «политизация вопроса».
«В это верят только те, кто сам создает этот “шум”. Никто Азизу айым не тронет. С ней ничего не случится. Когда-нибудь она вернется и будет свободно ходить по улицам. Тогда ей самой будет стыдно перед людьми. Пусть возвращается без всякой политизации»,
— сказал он.
Жапаров добавил, что сейчас можно снять на камеру преследователей или подозрительные авто, чтобы обратиться с доказательствами в органы или опубликовать их в соцсетях для огласки.
«Мне хотелось бы, чтобы некоторые правозащитники, защищая права человека, не выходили за рамки моральных норм. У нас демократия. У меня тоже есть право открыто высказываться»,
— отметил он.
Жапаров подчеркнул, что правозащитники и журналисты могут сообщать о незаконных действиях и коррупции с доказательствами. Однако он предупредил о том, что нужно избегать «клеветы, лжи и огульных обвинений».
«Мы не должны позволять прикрываться словами о свободе слова и правах человека, с целью тайно дестабилизировать общество и призывать к беспорядкам»,
— заключил президент.
В конце декабря 2024 года правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила Радио «Азаттык», что покинула родину из-за провокационных звонков и запугиваний. По ее словам, ранее она пережила инсульт и не готова к тому, чтобы ее заключили под стражу.
Затем президент, выступая на третьем Народном Курултае, раскритиковал Абдирасулову и обвинил правозащитников в том, что они распространяют «ложную информацию» и «бездоказательно унижают честь и достоинство других».
Азиза Абдирасулова занимается правозащитной деятельностью с начала 2000-х годов. Известно, что в 2013 году она была общественным защитником Садыра Жапарова и его семьи.
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