На заседании парламента 23 января депутаты приняли во втором чтении поправки в законодательные акты, касающиеся противодействия незаконному обороту наркотиков среди молодежи.

Во время обсуждения депутат Таалайбек Масабиров заявил, что большинство наркотиков можно приобрести через Telegram-каналы. В этой связи он предложил блокировать их.

«Минцифры должно ввести ограничения, как для TikTok. Молодежь привыкла к тому, что можно заплатить [за наркотик] через электронный кошелек или банкомат. Это и есть корень проблемы»,

— высказался нардеп.

Замглавы МВД Нурбек Абдиев ответил, что ведомство совместно с Минцифры как раз решает вопрос блокировки отдельных каналов в мессенджере.

По данным Kaktus.media, команда Telegram отреагировала на предложение кыргызского депутата заблокировать мессенджер. Там заявили, что условия платформы запрещают продажу запрещенных веществ.

«Модераторы, наделенные специальными инструментами ИИ и машинного обучения, активно отслеживают общедоступные части платформы и принимают отчеты, чтобы удалять миллионы единиц вредоносного контента каждый день»,

— говорится в сообщении.

TikTok в Кыргызстане заблокирован с апреля 2024 года. Минцифры приняло решение ограничить доступ к соцсети на основании письма от ГКНБ.

В ГКНБ посчитали, что TikTok не соблюдает закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

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