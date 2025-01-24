Президент Садыр Жапаров подписал документ о поправках в закон «Об охране здоровья граждан в КР». Об этом говорится в газете Эркин-Тоо.

Документ вступит в силу 3 февраля.

Согласно поправкам, руководителям госбольниц нельзя одновременно работать в частных клиниках.

«Неисполнение требований влечет освобождение их от занимаемой должности в течение десяти рабочих дней»,

— предусматривает закон.

По мнению авторов документа, такая мера поможет снизить количество коррупционных схем, повысить доверие общества к врачам и улучшить качество медицины.

Они отмечают, что главы госбольниц, работая одновременно в частных, могут сталкиваться с ситуациями, когда их личные интересы противоречат интересам общества и пациентов, а также интересам государства в области здравоохранения.

По данным Минздрава, в Кыргызстане 193 госмедучреждения.

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