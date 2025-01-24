Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил, что его вместе с матерью, Раисой Атамбаевой, повторно вызвали на допрос в ГУВД Бишкека.
По словам политика, допрос назначен на 11 утра. При этом его маму допросят позже — в два часа дня. При этом Атамбаев не уточнил, по какому делу их вызвали в милицию.
Атамбаевых уже допрашивали в ГУВД Бишкека 22 января. По данным Kaktus.media, их допросили по делу о подкупе голосов избирателей. После этого оба подписали расписку о неразглашении.
Накануне ГУВД Бишкека заявило, что Атамбаев якобы поручил своему сопартийцу Эрмеку Эрматову уничтожить улики по делу о подкупе голосов избирателей. По версии правоохранителей, Эрматов оказал сопротивление. Суд заключил его под стражу на трое суток по статье о мелком хулиганстве.
Сам Атамбаев заявил, что в документах и электронных носителях были улики, компрометирующие следствие. Он также отметил, что на момент задержания его допрашивали в столичной милиции.
Вместе с тем Атамбаев опубликовал видео, на котором Эрматов пожаловался на боли в левом ребре. По его словам, тот подвергся избиению со стороны милиционеров.
22 января в штабе партии сообщили изданию Kaktus.media, что возле «Супары» неизвестные сотрудники правоохранительных органов остановили авто, принадлежащее Атамбаеву. По их словам, милиционеры не представились и не назвали причину остановки, но потребовали от водителя выйти из авто, пригрозив тем, что в противном случае «выбьют дверь».
📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:
https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop