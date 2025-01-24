Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил, что его вместе с матерью, Раисой Атамбаевой, повторно вызвали на допрос в ГУВД Бишкека.

По словам политика, допрос назначен на 11 утра. При этом его маму допросят позже — в два часа дня. При этом Атамбаев не уточнил, по какому делу их вызвали в милицию.

Атамбаевых уже допрашивали в ГУВД Бишкека 22 января. По данным Kaktus.media, их допросили по делу о подкупе голосов избирателей. После этого оба подписали расписку о неразглашении.

Накануне ГУВД Бишкека заявило, что Атамбаев якобы поручил своему сопартийцу Эрмеку Эрматову уничтожить улики по делу о подкупе голосов избирателей. По версии правоохранителей, Эрматов оказал сопротивление. Суд заключил его под стражу на трое суток по статье о мелком хулиганстве.

Сам Атамбаев заявил, что в документах и электронных носителях были улики, компрометирующие следствие. Он также отметил, что на момент задержания его допрашивали в столичной милиции.

Вместе с тем Атамбаев опубликовал видео, на котором Эрматов пожаловался на боли в левом ребре. По его словам, тот подвергся избиению со стороны милиционеров.

22 января в штабе партии сообщили изданию Kaktus.media, что возле «Супары» неизвестные сотрудники правоохранительных органов остановили авто, принадлежащее Атамбаеву. По их словам, милиционеры не представились и не назвали причину остановки, но потребовали от водителя выйти из авто, пригрозив тем, что в противном случае «выбьют дверь».

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