Об этом сообщил глава Кабмина Адылбек Касымалиев во время своей рабочей поездки в Джалал-Абадскую область.

По его словам, провести празднование в этом регионе поручил президент.

Касымалиев добавил, что к 31 августа в области планируется открыть более 30 предприятий, а также социальных и инфраструктурных объектов.

Он дал поручения государственным и местным органам власти «обеспечить высокую организацию празднования».

«В ходе совещания [по вопросам развития региона] были обсуждены вопросы подготовки к масштабным праздничным мероприятиям, представлен проект концепции программы»,

— отметили в пресс-службе Кабмина.

В прошлом году Кыргызстан отметил свое 33-летие на площади «Ала-Тоо» в Бишкеке.

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