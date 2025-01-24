В Минкульте 23 января сообщили, что Светлану (Асланайым) Аширову освободили от должности главы кыргызского Госцирка имени Изибаева.

В заявлении ведомства говорится, что ее уход связан с «истечением срока трудового договора». При этом Аширова возглавила учреждение всего три месяца назад.

Ранее артисты и сотрудники Госцирка на пресс-конференции АКИпресс пожаловались на работу Ашировой и обвинили ее в том, что та «делит коллектив на две части».

«Я уже 61 год работаю в Госцирке и видела много разных артистов и директоров. Впервые нам попался такой директор, с которым мы не можем найти общий язык, хотя мы много раз пытались»,

— говорила тогда заслуженная артистка КР Фатима Мукушева.

Сотрудники Госцирка добавили, что до назначения на новую должность Аширова работала художественным руководителям меньше года. По их мнению, у женщины недостаточно опыта занимать позицию руководителя.

В связи с этим они призвали президента и министра культуры сменить главу учреждения.

Сама Аширова же не согласилась с претензиями своих сотрудников. По ее словам, у нее было только одно требование от коллектива — «работать, а не заниматься интригами».

«Возможно, мой минус в том, что я слишком требовательна к своей работе. Когда руководство меняется, то, конечно, могут быть новые требования»,

— сказала Аширова изданию АКИпресс.

Светлана Аширова возглавила Госцирк 23 октября 2024 года.

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