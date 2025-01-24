Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что в Кыргызстане планируется развитие трансплантации органов от посмертных доноров. В ближайшее время министерство представит соответствующий документ для общественного обсуждения, сказал он в интервью изданию 24.kg.

По словам главы Минздрава, для проведения операций по трансплантации органов уже заказано необходимое оборудование.

«Подготовлены две бригады наших специалистов, которые будут проходить бесплатное обучение по трансплантации печени и других органов в России, Турции и Казахстане», — рассказал он.

По его словам, трупная пересадка востребована и развита в мире, в том числе предусмотрена в соседних государствах — Казахстане, Узбекистане и Таджикистане. Так, в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» РК говорится, что граждане могут заявить при жизни, что не согласны на изъятие органов. Заявить о несогласии также могут муж или жена человека, либо один из близких родственников.

Бейшеналиев отметил, что ислам не запрещает трансплантацию органов умершего человека. По его словам, такие операции частично решат проблему того, что сейчас пациенты не могут найти доноров.

Министр также сообщил, что в будущем для пациентов, проходящих реабилитацию, будет построен центр.

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