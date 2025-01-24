ОАО «Кыргызтелеком» выставило на аукцион свое здание, расположенное на проспекте Чуй, 96. Об этом 24 января сообщил замглавы госкомпании Бектен Джандаев.

Известно, что компания заключит сделку с ОАО «Айыл Банк». По словам Джандаева, здание оценивается в $18 млн.

По мнению руководства, продажа объекта оптимизирует расходы компании и позволит рационально использовать ресурсы.

Джандаев пояснил, что сейчас в здании работает всего 315 человек. При этом его площадь составляет более 16 тысяч квадратных метров.

Так, «Кыргызтелеком» использует лишь 36,6% площади, а остальные помещения пустуют или сдаются в аренду. При этом компания ежегодно тратит на содержание здания около 20 млн сомов — и это, «не считая затраты на капитальный ремонт».

Кроме того, компания обязана согласовывать ремонтные работы с профильными ведомствами, так как здание — памятник архитектуры местного значения.

По словам Джандаева, завершение сделки с «Айыл Банком» планируется ближе к лету. Здание перейдет банку вместе с прилегающей инфраструктурой, включая двор, куранты и фонтаны.

При этом предполагается, что двор будет использоваться для различных мероприятий и выставки сельскохозяйственной техники.

Однако компания оставит себе 2,5 тысячи квадратных метров, на которых располагаются технические помещения «Кыргызтелекома».

Джандаев отметил, что треть выручки от продажи поступит в бюджет в виде налогов и дивидендов. Вторую же часть суммы компания затратит на переезд. Остальную сумму будут использовать в течение года.

Здание ОАО «Кыргызтелеком» с курантами на башне в центре столицы начали строить в 1972 году и завершили к 80-м. Сами часы на башне были изготовлены в Ереване и установлены в 1984 году как подарок от Армянской ССР.

Госпредприятие «Кыргызтелеком» было создано для развития телекоммуникаций страны намного позже — в 1993 году.

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