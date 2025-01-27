Австрийская правозащитная организация Freedom For Eurasia («Свобода Евразии») опубликовала заявление, в котором осудила кыргызских чиновников и депутатов за участие в президентских выборах в Беларуси, прошедших 26 января.

В FFE заявили, что участие кыргызской делегации «под эгидой СНГ и ШОС» придало несправедливым выборам видимость легитимности.

По их данным, в делегацию вошли глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова и двое ее коллег: Абдыжапар Бекматов и Мейкинбек Абдалиев.

Кроме них, выборы посетили депутаты парламента Улугбек Ормонов, Алишер Эрбаев, Эльмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков, Бахридин Шабазов и Алтынбек Кылычбаев.

«Их присутствие помогло обелить глубоко порочный процесс, характеризующийся отсутствием подлинной конкуренции, повсеместным запугиванием оппозиции и систематическим подавлением основных прав»,

— заявили в FFE.

По мнению организации, участие кыргызских чиновников и депутатов — это «вопиющее пренебрежение демократическими принципами и международными нормами».

В связи с этим FFE призвала демократические страны ввести санкции против членов делегации за поддержку авторитарного режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Накануне в Беларуси прошли седьмые за историю независимости страны президентские выборы. По предварительным итогам на выборах победил победил Александр Лукашенко — в ЦИК республики утверждают, что он набрал более 86% голосов избирателей. Это уже седьмой президентский срок для 70-летнего Лукашенко.

По мнению Евросоюза и ряда западных стран, Александр Лукашенко утратил легитимность после президентских выборов 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями и жестким подавлением протестов с участием оппозиции, требовавших отставки Лукашенко.

По официальным данным, с августа по ноябрь того года было задержано более 13 тысяч человек. Позже в ООН заявили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.

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