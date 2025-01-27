Сотрудники ГКНБ задержали члена ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева с инициалами «К.Н.».
По данным спецслужбы, задержанный с 2013 года поддерживал отношения с представителями ОПГ Кольбаева и финансировал их деятельность, пополняя так называемый «воровской общак».
Кроме того, он также поддерживал личные отношения с кримавторитетом Чынгызом Джумагуловым (Доо Чынгыз), заявили в Госкомитете.
«[Мужчина], чувствуя вседозволенность при поддержке лидеров ОПГ, всячески оказывал давление на граждан. В том числе на девушек, которых путем шантажа и угроз неоднократно насиловал»,
— добавили там.
В ГКНБ отметили, что факты изнасилований и финансирования ОПГ «подтверждаются материалами ряда потерпевших». Задержанного водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
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