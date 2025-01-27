В Алматы 27 января огласили приговор кримавторитету Арману Джумагельдиеву (Дикий Арман) по делу о январских событиях. Об этом пишут ряд казахских СМИ.

По данным Радио Азаттык, суд приговорил Джумагельдиева к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным в создании преступной группы и руководстве ею, а также в массовых беспорядках и похищении людей.

Адвокаты подсудимого заявили, что считают решение суда «необоснованным, несправедливым и нечестным». По их словам, они будут подавать апелляцию. Они отметили, что сам процесс проходил в закрытом режиме.

Между тем издание Zakon.kz добавило, что Джумагельдиеву также запрещено участвовать в различных организациях, организовывать мероприятия и публиковаться в СМИ и соцсетях.

Также суд вынес приговоры еще 43 обвиняемым — среди них экс-депутат маслихата Алматы и предприниматель Кайрат Кудайберген, экс-начальник пятого управления КНБ Руслан Искаков, экс-агент финансовой полиции Талгат Махатов и журналист Бердах Бердымуратов. Им назначили от семи до 15 лет заключения.

Дикого Армана задержали во время январских событий в 2022 году Алматы. По данным Генпрокуратуры Казахстана, он вместе с подельниками похитил 24 «случайных прохожих» и напал на полицейских в ходе волнений.

Адвокаты Джумагельдиева считают обвинения необоснованными. По их словам, их подзащитный, наоборот, пытался успокоить граждан во время беспорядков.

Дикий Арман обвинял кыргызстанцев в участии в погромах в Алматы, записав видеообращение с призывом к казахстанцам не поддаваться провокациям. Аналогичные обвинения выдвигали и другие казахские блогеры.

Волна обвинений прекратилась, когда выяснилось, что на видео с «погромщиком» оказался известный кыргызский джазмен Викрам Рузахунов, подвергшийся пыткам ради ложных показаний. Его обидчиков — шестерых полицейских — в начале января 2025-го приговорили к трем годам заключения.

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