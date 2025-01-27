Депутат Замирбек Мамасадыков инициировал законопроект, которым предлагает бороться с расточительством на похоронах, свадьбах и других семейных мероприятиях. Документ вынесен на общественное обсуждение 27 января.

Главное из законопроекта:

🔻на похоронах запрещается забой мелкого скота, лошадей или крупного рогатого скота;

🔻после проводов усопшего через три дня можно провести поминальное мероприятие («чтение Корана») с забоем не более одного коня или крупного рогатого скота;

🔻запрещается проведение поминок на 7 дней, 40 дней и годовщину;

🔻на свадьбу можно пригласить не более 250 человек и забивать лишь один рогатый скот или лошадь;

🔻на проводы невесты («кыз узатуу») могут прийти не более 100 гостей;

🔻если свадьба и кыз узатуу проводятся совместно, то можно пригласить не более 350 человек;

🔻в свадебном кортеже допускается не более трех авто;

запрещается устраивать дополнительные излишние расходы, такие как «кийит кийгизүү», «себет берүү», «конок берүү, «түштөнтүү» и другие подобные обычаи.

В случае нарушения этих запретов законопроектом предлагается штрафовать хозяина торжества на 300 тысяч сомов, а владельца заведения, в котором оно проводится — на 200 тысяч.

По мнению инициатора законопроекта, в последние годы кыргызстанцы тратят слишком много средств на проведение разных торжеств, что «наносит серьезный урон семейным финансам».

«Если в прошлом такие мероприятия проводились для получения благословения (бата) от народа, то сегодня акцент смещается на материальные аспекты: «сколько принесут гости», «я потратился на их торжество, а они принесут мне столько же?» или «хватит ли собранных денег, чтобы покрыть расходы?» — все это становится основой для ненужной конкуренции. Часто семьи берут кредиты на проведение таких мероприятий, что влечет за собой разрушительные последствия, включая разводы»,

— отмечает депутат.

Ранее против расточильства при проведений торжеств и обрядов выступал президент. Еще в феврале 2022 года Садыр Жапаров издал указ, цель которого «предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе». А в конце 2024 года глава государства ввел ограничение по установке надгробных плит.

Также летом прошлого года президент попросил прощения у кыргызстанцев после помпезной помолвки своей племянницы. Для предложения руки и сердца был нанят вертолет МЧС, который доставил молодую пару в горы. Тогда видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, так как сам Жапаров не раз говорил о недопустимости расточительства.

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