Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев, свергнутый в результате революции 2005 года, удостоен звания «Заслуженный деятель науки РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звание присвоено Акаеву «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогическую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Аскар Акаев — первый свергнутый президент Кыргызстана. Он бежал из страны в результате революции и недовольства граждан в 2005 году. С тех пор он проживает со своей семьей в России. Акаев работает профессором в МГУ им. Ломоносова.

Его правление запомнилось коррупцией, узурпацией власти в стране, а также применением оружия против граждан во время мирного митинга в селе Боспиек Аксыйского района Джалал-Абадской области.

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