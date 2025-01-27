В соцсетях распространились скриншоты якобы опубликованного «Клоопом» материала, в котором кыргызстанский актер Азиз Бейшеналиев рекламирует некую «платформу для заработка ElChain».

Неизвестные использовали дизайн нашего сайта и отрывок одного из интервью Бейшеналиева, в котором подменили речь актера.

Сам Бейшеналиев заявил, что никогда не пользовался «нечистыми схемами обогащения» и призвал не вестись на финансовую пирамиду мошенников.

«Вчера был год, как на канале Commutator вышел подкаст, где со мной беседовала Татьяна Бендзь. И вчера же друзья прислали мне видео, в котором мошенники использовали фрагмент нашего с Таней разговора, изменив с помощью ИИ (искусственного интеллекта) артикуляцию и наложив сгенерированные тем же ИИ наши с ней голоса»,

— рассказал он на своей фейсбук-странице.

Однако, по словам Бейшеналиева, мошенники также создали Instagram-страницу, на которой опубликовали его фото с другим актером — Актаном Кадырбековым. В описании неизвестные привели «историю успеха» якобы его «клиента».

«Там написано, что я имею отношение к какому-то проекту, в который можно вложить деньги и получить больше — так вот, ЭТО НЕПРАВДА. Эти люди вас обманывают. Это чистое и абсолютное мошенничество», — заключил он.

Редакция «Клоопа», в свою очередь, подчеркивает, что не имеет никакого отношения к подобной рекламе и сомнительным объявлениям, распространяемым в соцсетях, и призывает граждан не доверять им и не передавать мошенникам свои деньги.

Мошенники часто используют для рекламы видео, созданные с помощью нейросетей, якобы с участием известных людей. Для этих целей часто используют даже лицо президента Садыра Жапарова. В такой рекламе глава государства якобы «призывает» граждан вкладывать деньги в различные схемы для обогащения.

Пресс-секретарь президента ранее реагировал на подобную рекламу, призвав кыргызстанцев не поддаваться уловкам мошенников, «прикрывающихся именем руководства страны».

Азиз Бейшеналиев — кыргызский актер, режиссер и сценарист. Известен в основном ролями в российских и казахских фильмах и сериалах, среди которых «Черный двор» — сериал о подростковой преступности в Казахстане.

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