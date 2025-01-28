Азиатский Объединенный мир борьбы (UWW Asia) признал Айсулуу Тыныбекову лучшей борчихой по итогам 2024 года.

За прошедший год спортсменка из Кыргызстана выступила на пяти турнирах, где завоевала пять медалей. На Олимпиаде в Париже она завоевала бронзовую медаль.

В октябре 2024 года Тыныбекову избрали вице-президенткой Федерации КР по женской борьбе.

Айсулуу Тыныбекова — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана: шестикратная чемпионка Азии, трехкратная чемпионка мира, двукратная призерка Олимпийских игр, обладательница Кубка мира.

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