Защитники арестованного адвоката Самата Матцакова на процессе 28 января объявили отвод коллегии Бишкекского горсуда.

Как сообщили в правозащитной организации «Кылым шамы», коллегия горсуда должна была рассмотреть апелляционную жалобу об изменении меры пресечения Матцакову.

В начале заседания сторона защиты заявила отвод судье Жамиле Сабитовой из-за недоверия. Затем сам Матцаков заявил отвод прокурору, отметив, что часто пересекался с ней по работе.

«Прокурор, может быть, станет свидетелем по этому делу, поэтому он заявил отвод»,

— пояснил «Клоопу» адвокат Матцакова Нурсултан Жаныбеков.

После этого защитники Матцакова попросили коллегию горсуда приобщить к материалам дела указ президента о прекращении полномочий судьи Первомайского райсуда Туратбека Бекенова. Именно Бекенов в ночь на 30 декабря вынес решение о продлении ареста Матцакова до 28 февраля.

Однако адвокаты Матцакова говорят, что по указу президента полномочия судьи Бекенова завершились 29 декабря, и его решение о продлении срока содержания Матцакова под стражей незаконное.

Коллегия горсуда не согласилась со стороной защиты, отклонив все ходатайства и не удовлетворив ни один из отводов. После этого сторона защита объявила отвод председательствующей судье, но он тоже был отклонен.

В конце заседания один из адвокатов Матцакова, выступавший на кыргызском языке, запросил переводчика для своего подзащитного. Следующее заседание по делу назначено на 30 января в 15:30.

Матцаков — адвокат владельца стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Также юрист защищает журналиста Актилека Капарова и акына Аската Жетигена.

29 ноября сотрудники ГКНБ обыскали дом Матцакова, а затем задержали юриста. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывает дело со своей профессиональной деятельностью и называет его «заказным».

Суд по определению меры пресечения для адвоката длился всю ночь и утром 30 ноября он заключил юриста под стражу. 30 декабря Первомайский райсуд продлил арест Матцакову до 28 февраля.

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