Бывший омбудсмен Турсунбек Акун обратился к президенту с просьбой освободить лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова из-под стражи. Об этом он написал в Фейсбуке.

По словам Акуна, его беспокоит ухудшающееся состояние здоровья политика. Он напомнил, что ранее Султанбеков потерял сознание на встрече со следствием.

«Я, как правозащитник, объявлявший многодневную голодовку против незаконных действий властей Акаева и Атамбаева, хорошо знаю, что такая акция крайне опасна. Не хочу, чтобы это закончилось трагедией. Темирлан — чей-то ребенок, и его родители умоляют освободить сына»,

— призвал он.

Акун добавил, что уголовное дело о подкупе голосов избирателей, возбужденное против Султанбекова и его сопартийцев, «вызывает сомнения». По его мнению, в разговоре, вызвавшем подозрения, члены партии обсуждали не подкуп голосов, а выплату зарплаты работнику на выборах.

«Выплата была зарегистрирована в ЦИК и проводилась законно, что вам известно. Арест, возбуждение дела и исключение партии из списков выборов на этом основании являются грубым нарушением закона. Если бы ЦИК действовал объективно, то отстранил бы от выборов не только партию «Социал-демократы», но и другие партии, нарушившие закон»,

— заявил он.

Также он подчеркнул, что само задержание Султанбекова было незаконным, поскольку закон наделяет кандидатов в депутаты горкенешей неприкосновенностью.

«Участившиеся случаи задержаний, запугиваний и арестов членов партии со стороны правоохранительных органов становятся похожими на политические преследования. Это идет вразрез с вашими словами о приверженности демократическому и правовому пути»,

— обратился он к президенту.

Акун добавил, что сейчас освобождения Султанбекова ожидают Европарламент, спецдокладчик ООН по вопросам мирных собраний, ассистент ООН по делам молодежи и Социнтерн.

24 января Султанбеков упал в обморок в здании ГУВД Бишкека. По словам его сестры, медики принудительно поставили ему капельницу, после чего политик пришел в сознание.

По словам адвокатки Айданы Ирсалиевой, Султанбеков находится в критическом состоянии и нуждается в госпитализации. Политик держит голодовку со дня своего ареста — более 72 дней.

В СИН же говорят, что состояние Султанбекова «удовлетворительное», и он находится под наблюдением врачей СИЗО-1.

Темирлана Султанбекова и двух его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали в середине ноября 2024-го по подозрению в подкупе голосов избирателей.

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