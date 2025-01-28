В столице милиция задержали мужчину по подозрению в ограблении 18-летней девушки с применением силы, сообщили в УВД Свердловского района.

В ведомстве рассказали, что 22 января с заявлением обратилась сама девушка. По ее словам, инцидент произошел в тот же день на пересечении улиц Щербакова и Тыныстанова.

Она заявила, что нападавшие ударили ее по голове, а после отобрали 6 тысяч сомов и золотые серьги стоимостью 30 тысяч сомов.

По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и задержали 29-летнего подозреваемого. Его водворили в ИВС.

В глобальном индексе, оценивающем благополучие и безопасность женщин, Кыргызстан несколько лет подряд признается страной с высоким уровнем опасности для женщин.

Согласно данным МВД, число пострадавших от насилия в стране растет. Большинство пострадавших — женщины. Только за первые восемь месяцев прошлого года было зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев домашнего насилия, что на 24,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

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