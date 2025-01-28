Депутат парламента Эмиль Токтошев предложил обязать туристов платить за восхождения в горы и другие места. Документ с поправками в закон «О туризме и туристической деятельности» вынесен на общественное обсуждение.

По словам нардепа, законопроект направлен на поддержку экологического туризма и сохранение культурного наследия.

«Развитие массового туризма может привести к ухудшению экологической ситуации в популярных туристических местах»,

— говорится в справке-обосновании.

Для борьбы с этим в законопроекте предлагается требовать в определенных туристических зонах «пермит» — платный разрешительный документ от уполномоченного госоргана.

При этом стоимость пермита будет зависеть от типа маршрута, его длительности и места нахождения, говорится в документе.

«В долгосрочной перспективе закон поможет создать эффективную модель управления туристической отраслью, повысить ее экономическую значимость»,

— считает Токтошев.

Ранее Минприроды запретило автомобилям въезжать на озеро Кель-Суу в Нарынской области после распространения в соцсетях видео, на котором джипы с туристами разъезжали на замерзшем озере.

В ведомстве пояснили, что теперь посетить озеро можно будет только с разрешением и в сопровождении организованных туров. Там также предупредили о том, что самостоятельные поездки к озеру «строго запрещены», а контроль будет вестись на постоянной основе.

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