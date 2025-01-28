Президент в очередном интервью госагентству «Кабар» рассказал об условиях урегулирования кыргызско-таджикской границы и судьбе домов, расположенных в шахматном порядке.

Садыр Жапаров отметил, что при разрешении пограничных споров между двумя странами «невозможно учитывать только односторонние интересы».

По его словам, у Кыргызстана около тысячи километров границ, и на многих участках были спорные территории, поэтому в некоторых случаях их «решали поровну».

«Кроме того, у нас есть приграничные сёла, расположенные как шахматная доска, с перемешанными домами. Мы также урегулировали этот вопрос. В противном случае охрана границы создавала бы большие неудобства для обеих сторон»,

— добавил он.

Жапаров пояснил, что оба государства договорились переселять своих граждан, чьи дома оказались на территории другой страны.

«Построим им дома в другом месте, при этом будут учтены размеры земельных участков. Таким образом, вопросы решались с учётом каждого метра земли»,

— рассказал он.

Глава государства отметил, что вопрос границ практически решен, однако полностью процесс завершится только после того, как закончится демаркация. Это, по его словам, займет один-два года.

Жапаров добавил, что сейчас ведутся двусторонние работы по документальному оформлению границы.

В декабре 2024-го в Кабмине сообщили, что главы делегаций достигли договоренности и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы.

Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что документ о делимитации границы могут внести в Жогорку Кенеш уже в январе. По его словам, вопрос по кыргызско-таджикской границе решился согласно Договору о дружбе.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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