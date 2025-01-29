Накануне в столице школьники нашли новорожденного младенца, лежавшего в уличной урне.
По данным милиции, неизвестные бросили малыша на улице Интергельпо. По этому факту следственная служба возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность матери младенца.
В Минздраве рассказали «Клоопу», что около 8 утра в Городскую детскую клиническую больницу скорой медпомощи доставили девочку.
В ведомстве отметили, что новорожденная была «в крайне тяжелом состоянии» — с диагнозами «недоношенность» и «переохлаждение».
«В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации новорожденных. Состояние оценивается как стабильно-тяжелое. Ребенок получает лечение»,
— добавили там.
Согласно исследованию «Клоопа», в Кыргызстане с 2010 по 2024 годы более тысячи новорожденных оказались в числе «отказных и брошенных». Младенцев находили в общественных туалетах, в мусорных баках, в полях и на порогах жилых домов и квартир. Из них, как минимум, 44 младенца не выжили.
В историях, изученных «Клоопом», оставившие детей женщины объясняли свой поступок отсутствием мужа или страхом перед родителями.
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