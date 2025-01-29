Бишкекский горсуд отклонил апелляционную жалобу об изменении меры пресечения лидеру партии «Социал Демократы» Темирлану Султанбекову и его сопартийцам Ирине Карамушкиной и Розе Турксевер.

Как сообщила редакция «Апрель», Султанбеков заявил на заседании, что «открытый суд был бы выгоден власти», однако та «боится правды».

«То, что всё так проходит — полное беззаконие. В одном предложении пять ошибок. В одном листе бумаги я нахожу от 20 до 40 ошибок. Когда я говорю им про ошибки, то они отвечают, что я не имею права исправлять ошибки»,

— возмутился политик.

Накануне сторонники Султанбекова опубликовали на его Фейсбук-странице пост о том, что тот держит голодовку 75-й день и находится «в крайне тяжелом состоянии».

«Это самый продолжительный случай голодовки в истории Кыргызстана, и он привел к серьезным последствиям для его здоровья. Врачи неоднократно подчеркивали необходимость срочной госпитализации, но ситуация остается без изменений»,

— говорится в посте.

Ранее Султанбеков упал в обморок в здании ГУВД Бишкека. По словам его сестры, медики принудительно поставили ему капельницу, после чего политик пришел в сознание.

В СИН после этого заверили, что состояние Султанбекова «удовлетворительное», и он находится под наблюдением врачей СИЗО-1.

Темирлана Султанбекова и двух его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали в середине ноября 2024-го по подозрению в подкупе голосов избирателей.

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