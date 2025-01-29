На заседании парламента 29 января депутат Арсланбек Малиев призвал проверить деятельность посла Кыргызстана в Германии Омурбека Текебаева.

По его словам, сотрудники посольства вместе с Текебаевым могут быть вовлечены в коррупцию.

«15 ноября гражданин Германии подает заявку на визу, но почему-то ему ее не выдают. В итоге 15 января он вынужденно снова платить деньги. Это чистое вымогательство»,

— заявил Малиев, отметив, что виза стоит около 50 долларов.

Он рассказал, что иностранец смог получить визу только после вмешательства МИД Германии. По данным Малиева, это не единичный случай.

В посольстве Кыргызстана в Германии пока не ответили на эти обвинения.

Омурбек Текебаев занимает пост посла Кыргызстана в Германии с февраля 2022 года.

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