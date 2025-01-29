На заседании парламента 29 января депутат Суйунбек Омурзаков раскритиковал Freedom For Eurasia («Свобода Евразии») за призыв ввести санкции против кыргызских депутатов и чиновников.

«Закон разрешает участвовать в качестве наблюдателя. Австрийская организация вмешивается в нашу внутреннюю госполитику. У них нет такого права — нашу внутреннюю политику определяет президент и народ»,

— ответил нардеп.

По мнению Омурзакова, FFE оценивает международные отношения Кыргызстана. Он призвал МИД срочно отреагировать на это.

Ранее в своем заявлении FFE призвала демократические страны ввести санкции против членов делегации за поддержку авторитарного режима действующего президент Александра Лукашенко. По мнению правозащитников, их участие помогло «обелить» нечестные выборы и создать видимость легитимности.

В составе кыргызской делегации были глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова, ее коллеги Абдыжапар Бекматов и Мейкинбек Абдалиев. Кроме них, выборы посетили депутаты парламента Улугбек Ормонов, Алишер Эрбаев, Эльмурза Сатыбалдиев, Бактыбек Сыдыков, Бахридин Шабазов и Алтынбек Кылычбаев.

26 января в Беларуси прошли президентские выборы. По предварительным итогам в них победил Александр Лукашенко — в ЦИК республики утверждают, что он набрал более 86% голосов избирателей. Это уже седьмой президентский срок для 70-летнего Лукашенко.

По мнению Евросоюза и ряда западных стран, Лукашенко утратил легитимность после президентских выборов 2020 года, которые сопровождались массовыми фальсификациями и жестким подавлением протестов с участием оппозиции, требовавшей его отставки.

По официальным данным, с августа по ноябрь того года было задержано более 13 тысяч человек. Позже в ООН заявили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.

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