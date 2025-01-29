Нурия Кутнаева освобождена от должности министра цифрового развития в связи с переходом на другую работу. Такой указ подписал президент.

И.о. главы министерства назначен Азамат Жамангулов, бывший руководитель отдела мобильных финансовых сервисов в сотовой компании Mega.

В указе говорится, что его кандидатуру на должность министра внесут для согласования в Жогорку Кенеш.

Кутнаева возглавила Минцифры в сентябре 2023 года. Ранее она была директором «Тундук» и «Центра электронного взаимодействия».

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