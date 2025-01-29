На заседании Жогорку Кенеша 29 января принес присягу новый депутат от фракции «Ата-Журт Кыргызстан» — Пархат Тулендыбаев.

Он пришел в парламент вместо Женишбека Токторбаева, которого ранее назначили мэром Оша.

Сам Тулендыбаев уже был депутатом в четвертом и шестом созывах ЖК. Сначала он был в составе партии «Ак Жол», а позже — в партии «Республика — Ата-Журт».

Тулендыбаев запомнился общественности после репортажа телеканала «Апрель». В том ролике Тулендыбаев спутал слова и забыл несколько строчек госгимна.

После этого репортажа депутата раскритиковали. Позже Тулендыбаев принес извинения, заявив, что незнание гимна «неприемлемо для кыргызстанца, тем более для депутата».

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