Светлана (Асланайым) Аширова снова назначена на должность гендиректорки кыргызского Госцирка имени Изибаева, пишет 24.kg, ссылаясь на саму чиновницу.

По данным издания, Аширова снова приступила к своим обязанностям 28 января.

В Минкультуры пока не прокомментировали информацию о повторном назначении Ашировой на пост главы Госцирка.

Тем временем сотрудники Госцирка сообщили «Клоопу», что пытались уточнить информацию о назначении в министерстве, но не получили там ответа.

По их словам, они не могут работать с Ашировой, потому что в цирке «ужасная атмосфера».

«Наш коллектив «разломали» на две части. Некоторых артистов снимают с программы, мы узнаем о выступлениях через [сайт] kassir.kg. Обстановка в цирковом коллективе негативная»,

— сказали они и призвали власти помочь им разобраться в этой ситуации.

Еще 23 января в Минкульте сообщили об уходе Ашировой с поста главы Госцирка, заявив, что это связано с «истечением срока трудового договора».

До этого артисты и сотрудники учреждения призвали президента и министра культуры сменить главу Госцирка из-за того, что Аширова «делит коллектив на две части». Также, по их мнению, у женщины «недостаточно опыта занимать позицию руководителя».

В связи с этим министерство пообещало создать спецкомиссию для «всестороннего расследования».

Светлана Аширова в первый раз возглавила Госцирк 23 октября 2024 года. До этого она работала художественным руководителем учреждения.

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