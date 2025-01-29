Октябрьский райсуд Бишкека 16 декабря приговорил милиционера, вымогавшего деньги у подростка, к выплате штрафа в 500 тысяч сомов.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда, мужчина признан виновным по статье о злоупотреблении должностным положением. Деньги же от уплаты штрафа пойдут в доход государства, пояснили там.

Также суд взыскал с милиционера 50 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда потерпевшему и 340 300 сомов — в качестве компенсации материального ущерба.

Однако суд оправдал правоохранителя по статье об оставлении в опасности. Его обвиняли в том, что он оставил подростка, когда у того случился инсульт после угроз и требования денег.

В постановлении суда говорится, что в действиях подсудимого не было состава преступления.

В суде добавили, что представители подростка не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу в городской суд.

По данным издания Kaktus.media, суд также отменил подсудимому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Тем временем представители подростка заявили журналистам, что суд «не учел, что подросток потерял сознание на месте». По их словам, сотрудник милиции «ушел, оставив его лежать на земле».

«Суд назначил штраф без указания того, может подсудимый занимать должность через определенное время или нет. Приговор вынесли без учета состояния потерпевшего. Хотя подросток после полученного инсульта до сих пор не может полноценно вернуться к жизни»,

— пожаловались они.

В июле 2024-го в Генпрокуратуре сообщили о том, что сотрудник Службы охраны МВД вымогал у 16-летнего подростка 1 тысячу сомов за курение электронных сигарет в общественном месте.

По данным надзорного органа, после оказанного давления подросток потерял сознание. Его доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии с диагнозом «инсульт». Милиционер же после получения денег ушел, оставив подростка в опасности. Прокуратура возбудила тогда уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Оставление в опасности».

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