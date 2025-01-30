Дом Жапарова далеко не ушел. Проданный в пользу бедных особняк всплыл у друзей президента

В 2021 году президент Кыргызстана Садыр Жапаров публично передал свой семейный дом в Бишкеке Государственной ипотечной компании (ГИК). Он заявил , что здание продадут, а вырученные средства пойдут на покупку жилья для 10 нуждающихся семей. Расследование «Клоопа» и Temirov Live, показало: дом вернулся в руки если не самого президента, то его близкого окружения.

В мае 2022 года ГИК сообщила о продаже дома президента Жапарова на аукционе за 28,5 млн сомов. Имя покупателя не раскрывалось. О дальнейшей судьбе вырученных денег тоже ничего не сообщали.

После этого Temirov Live выяснил, что дом у ГИК приобрела некая Гулнара Таракулова. И что она, предположительно, связана с семьей Арзыбека Бурканова, бывшего советника Жапарова.

В декабре 2024 года Хайдарали Халиков, также экс-советник Жапарова, сообщил у себя в Facebook, что передача дома ГИК в пользу бедных была пиар-ходом начинающего президента, а дом в итоге вернулся к людям из его окружения. Ранее Халиков обвинял президента в коррупции. В январе 2025 года его задержали в Молдове по запросу властей Кыргызстана, которые обвиняют Халикова в мошенничестве.

«Клооп» и Temirov Live проверили информацию Халикова и обнаружили, что в октябре 2024 года Таракулова перепродала дом Жапарова сыну Арзыбека Бурканова — Азату Бурканову.

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В 2013 году Арзыбек Бурканов называл Садыра Жапарова своим близким другом и рассказывал в суде, что они вместе ездили в резиденцию Камчы Кольбаева решать долговой спор.

Родственники Арзыбека Бурканова неоднократно фигурировали в скандалах, связанных с бизнесом и государственными тендерами. По данным Temirov Live, в 2022 году компания, связанная с Буркановым, финансировала избирательную кампанию Жапарова, а затем начала выигрывать крупные государственные контракты.

Кроме того, родственники Бурканова фигурировали в других сомнительных схемах. В 2023 году, после отмены запрета на игорный бизнес, «Клооп» сообщил, что первое казино в Бишкеке оказалось в руках у родственников Арзыбека Бурканова, включая его сына Азата.

Прошлой осенью «Клооп» и Temirov Live рассказали, как родственники Бурканова помогали окружению президента захватывать швейный рынок «Мадина». Они получали бизнес крупных предпринимателей после того, как бизнесменов задерживал ГКНБ.

А перед Новым годом «Клооп» с коллегами из Temirov Live рассказали, как сын Бурканова Азат и жена брата президента Бурул Кыштобаева завладели бизнесом бывшего мэра Бишкека Азиза Суракматова (перед этим его тоже задерживала спецслужба).

Все это ставит под сомнение прозрачность сделки с домом Жапарова. Тем более, что ГИК находится в ведении Управления делами президента. «Клооп» направил запрос в ГИК с просьбой уточнить, получала ли компания средства от продажи дома и на что они были потрачены. Ответов мы не получили.