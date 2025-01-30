На заседании парламента 29 января депутатка Камила Талиева выразила беспокойство состоянием здоровья лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова.

Она напомнила, что 26-летний политик держит голодовку уже более 70 дней и ранее падал в обморок.

«Он же не преступник, а всего лишь подозреваемый. У него молодой организм, но что это такое — держать голодовку 70 дней? Не дай бог, если что-то случится, кто будет отвечать?»

— спросила она.

Замглавы СИН Кемель Садыков ответил ей, что за состоянием Султанбекова врачи наблюдают так же, как и за всеми арестантами.

«Кроме того, врачи и воспитатели проводят с ним разъяснительную работу, так как голодовка может нанести вред его здоровью. Говоря по-русски, могут быть необратимые последствия. Мы это не оставляли просто так»,

— отметил он.

Талиева также заявила, что родителей Султанбекова не допускают на встречу с ним.

По словам Садыкова, с политиком могут встретиться его адвокаты, но родителям Султанбекова для этого нужно получить решение суда или следствия.

Ранее Султанбеков упал в обморок в здании ГУВД Бишкека. По словам его сестры, медики принудительно поставили ему капельницу, после чего политик пришел в сознание.

В СИН после этого заверили, что состояние Султанбекова «удовлетворительное», и он находится под наблюдением врачей СИЗО-1.

Темирлана Султанбекова и двух его сопартийцев Ирину Карамушкину и Розу Турксевер задержали в середине ноября 2024-го по подозрению в подкупе голосов избирателей.

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