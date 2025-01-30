С начала полномасштабного вторжения России в Украину около 30 граждан стран Центральной Азии попали в украинский плен. Об этом в ответ на запрос проекта Радио Свобода «Новости Приазовья» сообщила глава Минюста Украины Ольга Стефанишина.

«Информация о гражданстве военнопленных чаще всего устанавливается с их слов, так как документов, которые могли бы это подтвердить, в большинстве случаев нет»,

— пояснили в ведомстве.

В Минюсте страны также отметили, что «гражданство военнопленного, в том числе двойное, никаким образом не влияет на его правовой статус».

Там заверили, что военнопленные в лагерях и спецучреждениях имеют одинаковый правовой статус, закрепленный в международном и национальном законодательстве.

В мае 2024 года в сети распространилось обращение 57-летнего Алишера Турсунова, который заявил, что оказался в плену в Украине. По его словам, его похитили российские правоохранители в Рязани, когда он был в гостях у сына, и «заставили подписать контракт». После Турсунов оказался на войне в Украине, где в первый же день сдался в плен.

Мужчину опознали родственники в Кыргызстане. Сам Турсунов обращался к президенту Садыру Жапарову с просьбой о помощи.

В июле того же года телеграм-канал «Украина — Центральная Азия» со ссылкой на источник в украинском госпроекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу жить» сообщил, что мужчину вернули России по обмену.

В конце октября 2024-го «Азаттык» сообщил, что в войне в Украине погиб как минимум 51 уроженец Кыргызстана, из них 25 — граждане КР.

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