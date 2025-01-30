Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев ответил на обвинения в коррупции при выдаче виз гражданам Германии, которые накануне выдвинул в парламенте депутат Арсланбек Малиев.

Текебаев заявил, что получение взяток невозможно, так как визы выдаются в электронном формате.

«Граждане Германии не обращаются в посольство для получения визы. В 2017 году МИД открыл портал “Виза” для борьбы с коррупцией и ускорения процесса выдачи виз. Иностранцы, подающие заявление на визу, не встречаются с дипломатом, у них нет личного контакта»,

— сказал он.

Текебаев отметил, что граждане Германии могут находиться в Кыргызстане без визы до 60 дней. Если же они хотят остаться дольше, то обязаны оформить визу.

Он также добавил, что в случае ошибок в документах иностранному гражданину предоставляется право подать повторное заявление на визу, а за каждое обращение взимается плата в 50 долларов.

Ранее МИД разъяснил порядок выдачи виз, подчеркнув, что все заявления рассматриваются в электронном портале в рамках законодательства.

Накануне депутат Арсланбек Малиев заявил, что сотрудники посольства КР в Германии вместе с послом Текебаевым могут быть вовлечены в коррупцию при выдаче виз.

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