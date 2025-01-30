Парламент одобрил 30 января кандидатуру Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития. Ранее ведомство возглавляла одна из всего двух женщин-министров в стране — Нурия Кутнаева.
Депутатка Камила Талиева в ходе заседания пожаловалась на то, что женщин убирают с руководящих должностей, не объясняя причины.
«Я уже говорила Кабмину, что у нас есть гендерный баланс, что нужно больше женщин на постах министров. Раз женщин не осталось, то увольте тогда и министра образования. Повесьте вывеску с надписью “Полностью мужское государство” Нельзя же так!»,
— возмутилась она.
Талиева напомнила, что ранее с должности главы Минтруда освободили Жылдыз Полотову. По ее словам, уход женщины никак не объяснили.
«Теперь Нурия — мы же должны знать причину, почему она ушла! […] Говорим: «Пусть в правительстве будут женщины». Но происходит наоборот»,
— сказала она.
По мнению депутатки, у Жамангулова «мало опыта в этой сфере».
Накануне стало известно, что президент подписал указ об освобождении Нурии Кутнаевой от должности Главы Минцифры «в связи с ее переходом на другую работу».
Кутнаева возглавила Минцифры в сентябре 2023 года. Ранее она была директоркой «Тундук» и «Центра электронного взаимодействия».
Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике и на госслужбе остается актуальной многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.
«Клооп» в своем исследовании в 2021 году выяснил, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин.
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