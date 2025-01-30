Парламент одобрил 30 января кандидатуру Азамата Жамангулова на должность министра цифрового развития. Ранее ведомство возглавляла одна из всего двух женщин-министров в стране — Нурия Кутнаева.

Депутатка Камила Талиева в ходе заседания пожаловалась на то, что женщин убирают с руководящих должностей, не объясняя причины.

«Я уже говорила Кабмину, что у нас есть гендерный баланс, что нужно больше женщин на постах министров. Раз женщин не осталось, то увольте тогда и министра образования. Повесьте вывеску с надписью “Полностью мужское государство” Нельзя же так!»,

— возмутилась она.

Талиева напомнила, что ранее с должности главы Минтруда освободили Жылдыз Полотову. По ее словам, уход женщины никак не объяснили.

«Теперь Нурия — мы же должны знать причину, почему она ушла! […] Говорим: «Пусть в правительстве будут женщины». Но происходит наоборот»,

— сказала она.

По мнению депутатки, у Жамангулова «мало опыта в этой сфере».

Накануне стало известно, что президент подписал указ об освобождении Нурии Кутнаевой от должности Главы Минцифры «в связи с ее переходом на другую работу».

Кутнаева возглавила Минцифры в сентябре 2023 года. Ранее она была директоркой «Тундук» и «Центра электронного взаимодействия».

Проблема гендерного неравенства в кыргызской политике и на госслужбе остается актуальной многие годы. Женщинам сложнее попасть в политику и оставаться на руководящих должностях.

«Клооп» в своем исследовании в 2021 году выяснил, что в Кыргызстане для чиновниц существует «стеклянный потолок»: чем выше должности, тем меньше там женщин.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop