Замглавы СИН Кемель Садыков на заседании парламента 29 января сообщил, что на замену СИЗО-1 Бишкека строится новое учреждение, отвечающее международным стандартам содержания арестантов.

По его словам, следственный изолятор будет располагаться в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

«Там у нас есть определенный участок. Начали вести земляные работы. Нам ставят жесткие сроки — до конца года планируем [завершить]. Мы передадим [место старого СИЗО-1] государству»,

— рассказал он.

Садыков отметил, что в прошлом году в Джалал-Абадской области также ввели в эксплуатацию новый следственный изолятор, так как прежний «изжил себя».

«Он отвечает всем современным международным стандартам […] Кроме этого, на очереди стоит передислокация изоляторов в городах Каракол и Ош»,

— добавил он.

По данным Садыкова, в Караколе уже выделен участок под строительство нового учреждения. Тем временем в Оше ищут участок.

Сейчас в следственных изоляторах страны содержится около 1 тысячи 800 человек. При этом многие учреждения были построены в 1950–1960-х годах, а некоторые — еще раньше.

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