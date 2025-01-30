Глава Управделами президента Каныбек Туманбаев опубликовал пост в Фейсбуке, в котором назвал расследование «Клоопа» и Temirov Live о доме президента Садыра Жапарова «безосновательным».

По словам Туманбаева, в последние дни «участились попытки распространения лжи со стороны некоторых людей, прикрывающихся журналистикой».

«Когда вы перестанете сознательно вводить общественность в заблуждение и распространять непроверенную информацию? […] У лжи тоже есть предел! Ваши глаза будут видеть хорошие дела в стране, или вы так и будете сеять вражду, искать негатив и устраивать клеветнические кампании?»

— возмущается Туманбаев.

Речь идет о семейном доме Садыра Жапарова в Бишкеке, который он в 2021 году публично передал Государственной ипотечной компании. На вырученные деньги ГИК должна была купить 10 квартир для малообеспеченных семей.

В расследовании мы выяснили, что дом Жапарова был продан людям из его же окружения. Сейчас им владеет сын бывшего советника и друга президента Арзыбека Бурканова. На него же переписывают крупные компании, «отжатые» у бизнесменов в рамках «кусутризации». То есть дом, проданный как бы на аукционе, вернулся если не к самому президенту, то к людям, очень близким к нему.

В качестве опровержения Туманбаев показал документ, подтверждающий, что ГИК действительно продал недвижимость на аукционе в 2022 году. При этом в документе упоминаются всего два участника аукциона.

«Решение о продаже принимала сама компания в рамках закона […] Главное — вырученные средства поступили в Ипотечную компанию и были направлены на строительство многоквартирных домов для народа»,

— подчеркнул он.

Однако Туманбаев никак не опроверг тот факт, что дом в итоге вернулся к людям из окружения президента. Как были потрачены вырученные на аукционе деньги, сколько квартир было куплено для бедных семей и на каких условиях они их получили, до сих пор неясно. ГИК на наши запросы не ответила.

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