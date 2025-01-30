МВД выявило 23 интернет-сайта «с пропагандой предоставления сексуальных услуг за вознаграждение».

В ведомстве отметили, что сайты могли посещать несовершеннолетние, так как доступ к ним был свободный.

«Веб-сервисы содержат материалы, пропагандирующие противоправную деятельность, нарушающие общественные нормы морали. Все это способствует деградации культуры, разрушению нравственных и духовных ценностей»,

— заявили там.

По мнению правоохранителей, подрастающее поколение «перестает воспринимать интимные услуги как аморальное явление». В МВД также добавили, что возраст самих людей в сфере таких услуг снижается.

По данным министерства, сайты нарушили закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в КР».

В этой связи 17 января суд вынес решение об ограничении доступа к 23 ресурсам на территории Кыргызстана. Заблокировать сайты поручено Службе по регулированию и надзору в отрасли связи при Минцифры.

В МВД добавили, что также будут приниматься меры в отношении разработчиков и владельцев подобных сайтов.

Ранее ряд депутатов парламента предложили запретить кыргызстанцам доступ к порносайтам с целью «защитить моральные и нравственные ценности общества». Для этого они разработали законопроект.

Документом предлагается обязать интернет-провайдеров, хостинг-провайдеров и владельцев сайтов удалять порнографический контент в течение суток после предупреждения.

В случае отказа или позднего удаления работу сайта могут приостановить на два месяца. При этом страницу вновь возобновят при условии, что запрещенный контент был удален.

Пожаловаться в уполномоченный госорган на запрещенный контент и потребовать его пресечения сможет каждый кыргызстанец.

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