Кыргызский DemirBank прекращает с 31 января платежи и переводы между своими клиентами и клиентами «Керемет Банка». Об этом говорится на сайте банка.

Теперь пользователям банков нельзя совершить операции как в иностранной, так и национальной валютах.

В банке не объяснили, с чем связано ограничение транзакций, однако принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее СМИ сообщали о том, что «Бакай Банк» разослал своим клиентам уведомления о временном прекращении операций, связанных с «Керемет Банком».

15 января стало известно, что Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Ранее американские власти заявляли, что с лета 2024 года банк сотрудничал с российскими должностными лицами и «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями США, для обхода ограничений.

Согласно информации Минфина США, «Керемет Банк» осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ в рамках схемы обхода санкций.

В самом «Керемет Банке» заявили, что намерены обжаловать решение американского ведомства. В Нацбанке же сказали, что банковская система Кыргызстана достаточно устойчива «к различным рискам внешнего характера», но добавили, что при необходимости примут «дополнительные меры для сохранения стабильности банковской системы».

Между тем первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев подчеркнул, что власти Кыргызстана готовы доказать, что банк не участвовал в сомнительных схемах.

«Керемет Банк» стал первым банком Кыргызстана, попавшим под санкции США.

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