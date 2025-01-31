Замглавы Минтруда Бакыт Дарманкул уулу на заседании парламентской фракции «Альянс» и депутатской группы «Элдик» 31 января заявил, что более 70 тысяч кыргызстанцев должны узаконить свое пребывание в РФ.

Чиновник напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о режиме выдворения из страны нелегальных мигрантов.

«Говоря коротко, мы можем считать это “амнистией”, поскольку, даже несмотря на закон, мигрантам дают возможность узаконить свое пребывание»,

— сказал он.

По его словам, сейчас в так называемом «сером списке» находится 72 тысячи кыргызстанцев. Все они до 30 апреля должны либо урегулировать свое правовое положение, либо выехать из России.

Дарманкул уулу отметил, что ознакомиться со списком можно на сайте migrant.kg.

В начале ноября 2024-го МВД Кыргызстана призвало граждан в России внимательно ознакомиться с новыми законами и правилами для мигрантов. Ведомство просило кыргызстанцев своевременно обращаться за правовой помощью в компетентные органы. В нескольких городах России открылись представительства МВД КР.

После теракта в подмосковном «Крокусе», в результате которого погибли не менее 145 человек, по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, массовые задержания мигрантов и выдворение их из страны. После теракта МИД Кыргызстана несколько раз рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, если нет веских оснований.

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