В мэрии столицы прокомментировали «Клоопу» объявленный тендер на реконструкцию подвального помещения под памятником Манасу на площади Ала-Тоо.

По данным муниципалитета, торговых помещений, заявленных в техзадании, «в ближайшее время не будет».

«Проект о торговых помещениях подготовлен на перспективу, но по процедуре это нужно указывать при подаче заявки на тендер»,

— отметили там.

В ведомстве заверили, что тендер объявили для проектно-изыскательских работ. После завершения работ памятник установят обратно.

Ранее стало известно о том, что Управление капстроительства при мэрии объявило тендер на сумму более чем 1,8 млн сомов. Речь шла о реконструкции подвала под памятником Манасу площадью 1500 квадратных метров на «торговые площади».

В середине января памятник временно демонтировали для ремонта его основания. Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявлял, что это необходимо для предотвращения обрушения.

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