На центральной площади Ала-Тоо в столице прямо под памятником Манасу планируется построить торговые помещения. Тендер на разработку проекта объявило 21 января Управление капитального строительства при мэрии.

На сайте госзакупок говорится, что сумма проекта оценивается в более чем 1,8 млн сомов.

В самом техзадании речь идет о реконструкции подвального помещения под памятником площадью 1500 квадратных метров.

Всего на работы даются 180 календарных дней. Муниципалитет принимает заявки до 5 февраля.

Ранее на площади Ала-Тоо временно демонтировали памятник Манасу, чтобы отремонтировать подвальное помещение под ним.

В начале января пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявлял в соцсетях, что после демонтажа конструкции под памятником отремонтируют. По его словам, это необходимо, чтобы основание памятника не обрушилось.

Подвальное помещение под площадью Ала-Тоо в основном было закрыто и недоступно для горожан, но в конце 2000-х годов там проводились выставки современного искусства и театральные постановки.

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