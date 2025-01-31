Президент Садыр Жапаров подписал закон о штрафах за оскорбления и клевету в интернете. Об этом стало известно из правительственной газеты «Эркин-Тоо» от 31 января.

Документ вступит в силу через десять дней.

Парламент принял закон о поправках в Кодекс о правонарушениях 19 декабря.

Изначально документом предлагалось штрафовать физлиц за клевету и оскорбления на 100 тысяч сомов, а юрлиц — на 200.

Однако после длительных обсуждений размер штрафа снизили: для физлиц до 20 тысяч сомов, для юрлиц — до 65 тысяч.

При этом решать, что является клеветой и оскорблением, а что — нет, будут правоохранительные органы вместо Минкультуры.

Законопроект о вводе штрафов за оскорбление и клевету в СМИ и интернете инициировало Минкультуры. По данным авторов документа, в последнее время наблюдается «увеличение случаев оскорблений и унижений, распространяемых через СМИ и интернет-ресурсы».

Закон критиковали депутаты парламента, журналисты и правозащитники, а также омбудсмен страны. В правовой клинике «Адилет» заявляли, что документ «приведет к возможности цензурировать любого гражданина». А нардеп Исхак Масалиев говорил, что закон будет работать «только в отношении тех, кто будет критиковать действующую власть».

Однако против критики закона выступал президент, отмечая, что «свобода слова в Кыргызстане была, есть и будет».

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