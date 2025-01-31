Генпрокуратура проверила заявление блогерки Батмакан Жолболдуевой о том, что она подверглась изнасилованию в ИВС Баткенского РУВД весной 2022 года.

В надзорном органе заявили, что Жолболдуева и подследственный, которого она обвинила в преступлении, на тот момент находились в разных учреждениях и «не могли пересечься».

По их данным, 28 марта блогерку водворили в Баткенское РУВД, а мужчину — в Кадамжайское отделение милиции. Позже Жолболдуеву перевели в учреждение №53 в Джалал-Абаде, а подследственного — в учреждение №25 в Оше.

«Во время следствия блогер заявила, что не согласна с предъявленным обвинением, и пыталась нанести себе порезы. По итогам проверки по этому делу 19 сотрудников Баткенского РОВД были привлечены к дисциплинарной ответственности»,

— говорится в заявлении.

Районная прокуратура не стала возбуждать дело по заявлению Жолболдуевой. Прокуратура Баткенской области рассматривает законность этого решения.

В конце 2024 года блогерка Батмакан Жолболдуева в прямом эфире заявила о том, что весной 2022 года ее изнасиловал заключенный в ИВС Баткенского района.

В марте 2022 года Жолболдуеву задержали по делу журналистки Арзыгуль Галымбетовой. Последняя скончалась в ночь на 26 марта. Накануне своей смерти Галымбетова обвиняла блогерку в том, что та навела на нее порчу, желая ее гибели.

По данным милиции, тогда Жолболдуеву в том числе обвинили в причинении смерти по неосторожности. Позже экспертиза показала, что Галымбетова скончалась от сердечной недостаточности из-за астмы.

В августе 2022 года Баткенский райсуд отпустил Жолболдуеву под домашний арест. В январе 2023-го сестра скончавшейся журналистки отказалась от претензий к Батмакан Жолболдуевой. Месяц спустя суд оправдал ее по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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